https://static.news.ru/photo/b2035c7c-e4d8-11e9-b7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На территории городского округа Коломенское в Подмосковье 18 октября состоится открытие нового современного комплекса по переработке отходов. Ещё один такой же объект появится в Егорьевске. Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, всего в области заработают 12 комплексов по переработке отходов. В настоящее время три из них уже функционируют. Таким образом, регион переходит на умную систему взаимодействия с мусором.

Вся Московская область ждёт открытия этих объектов. Те, что функционируют, загружены на 100%, — передаёт слова Хромушина телеканал «360».

Министр подчёркивает, что каждый такой комплекс позволяет властям эффективнее взаимодействовать с местным населением. На данный момент объекты действуют в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах.

Ранее News.ru писал, что Российский экологический оператор проводит активную работу по формированию у населения культуры обращения с отходами. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в основе данной концепции лежит два ключевых направления — ответственное отношение к мусору и переработке, а также отсутствие роста и возможность снижения его объёмов.