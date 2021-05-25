В Казани выписали из больницы шестерых пострадавших при стрельбе в школе

https://static.news.ru/photo/22c727d2-bd44-11eb-9006-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Казани из Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана выписали шестерых школьников, которые пострадали в результате стрельбы в гимназиии № 175. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

Там рассказали , что ещё шестеро детей остаются в больнице. Кроме того, пятеро детей и трое взрослых продолжают лечение в Москве. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

Часть пострадавших были доставлены в Москву для оказания медпомощи. Состояние одного из них медики оценивали как крайне тяжёлое, а ещё четверых — как тяжёлое.

Некоторое время назад столичные медики прооперировали одного из получивших ранения детей. Им потребовалось пять часов, чтобы удалить из тела школьника дробь, застрявшую в области шеи и позвоночника.