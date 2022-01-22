В Калужской области начали проверку после сообщений о насилии в ИК-3

Прокуратура Калужской области организовала комплексную проверку в ИК-3 в посёлке Товарково после получения информации о нарушении прав заключённых. К расследованию была подключена бригада специалистов под личным руководством прокурора области Константина Жилякова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с информацией о нарушениях прав осуждённых в ИК-3 прокуратурой области организована комплексная проверка колонии, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили ТАСС, что поводом для проведения проверки послужили сообщения о применении насильственных действий со стороны заключённых к другим лицам, отбывающим наказание в этой колонии.

По итогам расследования будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе УФСИН России по Калужской области заявили, что один из осуждённых умер после конфликта с другим заключённым в медчасти ИК-3. По предварительным данным, ссора произошла из-за личной неприязни осуждённых.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за пытки в саратовской тюремной больнице были привлечены к ответственности шесть человек, 13 признаны потерпевшими. По его словам, четверым осуждённым предъявили обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера. Двум сотрудникам тюрьмы вменяют превышение должностных полномочий.

В ноябре прошлого года стало известно об увольнении 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, ранее предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых. Проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с пытками заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН в Саратовской области.