Медсестра сделала пациентам укол физраствора вместо вакцины

Медсестра в Калужской области сделала двум пациентам укол физраствора вместо вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Подъём».

Действительно, медсестра по одной ей ведомой причине приняла такое решение – сделать инъекцию физраствора, — прокомментировал инцидент губернатор области Владислав Шапша.

По словам главы региона, в тот же день нашли вакцину и вторым компонентом укололи этих пациентов. Но в отношении медсестры началась проверка. Сейчас она в отпуске, но «вряд ли из него выйдет».

Это повод проверить Министерству здравоохранения все пункты вакцинации. Но ещё раз обращаю внимание всех врачей и медсестёр: люди должны видеть, что им вкололи, — резюмировал губернатор.

При этом жители Белоусова, в поликлинике которого произошла подмена препарата, называют медсестру хорошим и грамотным специалистом. Вопросы у людей также вызвал тот факт, что вакцинировать пациентов поставили педиатра и медсестру.