Медсестра сделала пациентам укол физраствора вместо вакцины
Александр Чеков
Александр Чеков
17:37, 08 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Медсестра в Калужской области сделала двум пациентам укол физраствора вместо вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Подъём».
Действительно, медсестра по одной ей ведомой причине приняла такое решение – сделать инъекцию физраствора, — прокомментировал инцидент губернатор области Владислав Шапша.
По словам главы региона, в тот же день нашли вакцину и вторым компонентом укололи этих пациентов. Но в отношении медсестры началась проверка. Сейчас она в отпуске, но «вряд ли из него выйдет».
Это повод проверить Министерству здравоохранения все пункты вакцинации. Но ещё раз обращаю внимание всех врачей и медсестёр: люди должны видеть, что им вкололи, — резюмировал губернатор.
При этом жители Белоусова, в поликлинике которого произошла подмена препарата, называют медсестру хорошим и грамотным специалистом. Вопросы у людей также вызвал тот факт, что вакцинировать пациентов поставили педиатра и медсестру.
Ранее стало известно, что жители Эперне на северо-востоке Франции вместо дозы вакцины Pfizer также получили физраствор. По данным радиостанции France Bleu, инцидент произошёл по ошибке врачей. Причём медики вкололи физраствор сразу 140 пациентам в центре вакцинации. Инъекция не несёт опасности, однако всем придётся привиться ещё раз.