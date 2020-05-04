В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/33fac964-8e1a-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Около 100 врачей и 250 представителей среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

Довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелёгкий период: под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы ещё до начала всей коронавирусной истории встали и вышли, — цитирует РИА Новости чиновника.

По его словам, руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет. Многие врачи и медсёстры из этой категории остались работать. Однако, по словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся ещё до развития ситуации с коронавирусом.

Конечно, дефицит персонала есть. Люди работают на очень серьёзном пределе. Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска сегодня, а самое опасное с точки зрения инфицирования место — медицинские организации, — уточнил министр.

Глава Минздрава добавил, что в Калининградской области лечение от заболевания, вызванного коронавирусом, получают 93 медработника. Инфекция была выявлена почти во всех медорганизациях региона.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за матери ребёнка, у которой позднее тесты на коронавирус дали положительный результат, восемь медработников областного нижегородского стационара были изолированы. Об этом сообщила главврач Инна Кондратьева.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.