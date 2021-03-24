В кабмине предложили конфисковывать украденные чиновниками деньги

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В правительстве РФ подготовили и внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию денежных средств, полученных чиновниками незаконным путём.

Проект содержит изменения в законодательство о противодействии коррупции, а также о банках и банковской деятельности. Суть его состоит в том, что банковские счета госслужащих и членов их семей, включая несовершеннолетних, должны проверяться прокуратурой. Если в ходе такой проверки будет выявлено, что поступления на счета превышают доход чиновника и его родственников за три года более, чем на 10 тысяч рублей, в суд будет направлен иск о принудительном изъятии средств в пользу государства.

Документ не предусматривает новых видов проверок. Выявляться превышение доходов будет путём уже существующих процедур.

Проект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В настоящее время в пользу государства изымаются недвижимость, земельные участки, транспорт, ценные бумаги и наличные деньги. Средства, которые хранятся на счетах, в эту категорию не попадают.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство из тех, кто в 2020 году был осуждён в России за коррупцию, отделались штрафами и условными сроками. К реальному лишению свободы суды приговорили только около 18% осуждённых. В качестве дополнительного наказания к 1,3 тысячи осуждённым была применена конфискация имущества.