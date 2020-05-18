В кабмине раскрыли данные по коэффициенту распространения коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/fa5a4126-98f5-11ea-ae96-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: government.ru

Превышающий единицу коэффициент распространения коронавируса отмечен в 43 регионах РФ.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве. По её словам, средний коэффициент по стране составляет 0,9. Голикова отметила, что в 19 российских регионах коэффициент распространения равен единице, а в 23 субъектах этот показатель меньше единицы.

Вице-премьер подчеркнула, что коэффициент распространения коронавируса не является единственным показателем для оценки эпидемиологической ситуации в стране.

В России по состоянию на 18 мая выявлено 281 918 случаев коронавирусной инфекции при 2642 летальных исходах. 67 432 человека вылечились от COVID-19.

Как передавал NEWS.ru, в Москве коэффициент распространения коронавируса снизился до рекордно низкого значения — 0,73.