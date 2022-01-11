В храме обезвредили мужчину в женском платье, размахивавшего ножами

Вооружённый двумя ножами мужчина в женском розовом платье напугал сотрудницу храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери в московским районе Измайлово. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его и направили в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости священник, заместитель благочинного Рождественского округа Москвы Иоанн Паскевич.

Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть, — сказал он.

Накануне свидетели сообщили, что неадекватный человек в розовом платье, схожим с платьем-рубашкой, и с белой бородой ходит по 11-й Парковой улице и размахивает двумя ножами. Ещё через несколько минут поступил сигнал о нападении на 61-летнюю свечницу районного храма.

Отмечается, что задержан некий Дмитрий 1968 года рoждения, который находился в плохом психическом состоянии: почти не ориентировался в пространстве и времени, прощался с вымышленной кoшкой и разговаривал с несуществующими персонажами. Он проживает недалеко от храма и считается его прихожанином.

В сентябре были опубликованы видеокадры нападения в «Магните». На них видно, как мужчина в женском платье набрасывается на пожилую пару. Конфликт, судя по всему, возник из-за продуктовой тележки. Сначала произошла словесная перепалка, затем злоумышленник вытащил из сумки топор и стал наносить удары по оппонентам.

В результате пострадали мужчина и женщина, 28-летний Булат Гилязев и 48-летняя Лилия Киверина, они были госпитализированы.