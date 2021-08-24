Олимпийский парк в Химках могут отдать под застройку

Жители подмосковных Химок могут остаться без Олимпийского парка, стадиона и бассейна. Один из застройщиков может снести объект Олимпиады-80 и на его месте построить многоэтажные жилые комплексы. Об этом пишут «Новые Известия».

Застройщик получил разрешение из-за того, что парк якобы был построен с нарушениями и на данный момент находится в берёзовой роще на берегу реки, поэтому с ним можно делать что угодно, отмечается в сообщении.

Однако строители этого парка более 40 лет назад бережно отнеслись к природе и сохранили всю естественную растительность, а молодёжный центр был построен с учётом рельефа местности. За уникальный на то время проект его авторы получили государственные награды.

Как пишут «Новые Известия», на сегодняшний день строительная компания, имея определённое влияние на власти Подмосковья, собирается снести уникальные сооружения в парке и срубить более 46 га леса, застроив всё 17-этажными домами.

Пока статус земли, где находится парк, не переведён в категорию «жилая многоквартирная застройка». Поэтому жители Химок собирают подписи против строительства и отправляют письма властям, чтобы они прислушались и поняли, что в районе не должно создаваться каменное гетто на месте парка.

Ранее в Сочи временно запретили строительство многоквартирных домов. Эта мера должна помочь упорядочить ситуацию с хаотичной застройкой города.