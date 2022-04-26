В Харьковской области обнаружили заминированные тела военнослужащих ВСУ

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Харьковской области заминированные тела украинских военнослужащих. Как сообщается на сайте ведомства, тела погибших представителей ВСУ и членов националистических формирований были найдены на позициях, оставленных украинскими военными. Кроме того, росгвардейцы обнаружили шалаш с телами погибших военнослужащих ВСУ, вход в который также был заминирован.

Во время разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. При досмотре сапёры группы разминирования определили, что труп заминирован, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты ВКС с воздуха уничтожили четыре военных объекта ВСУ в Харьковской области, включая два склада боеприпасов, а также два места сосредоточения живой силы и военной техники в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области. Кроме того, по информации оборонного ведомства, в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса АКМ», а в районах Новосёловки и Славянска были ликвидированы два склада с боеприпасами.