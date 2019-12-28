Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В столице Чечни городе Грозном 28 декабря состоялась церемония вручения детям-сиротам ключей от квартир.

Об этом сообщает агентство «Грозный информ». Ключи вручал детям глава региона Рамзан Кадыров. Их получили 62 ребёнка.

Также решением президента РОФ им. Героя России А.А. Кадырова Аймани Несиевной детям-сиротам, присутствующим на мероприятии, вручили денежные поощрения в размере 100 000 рублей, — передаёт агентство.

В ходе церемонии с докладом выступил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, который рассказал о проделанной ведомством за год работе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство образования Омской области сообщило, что восьмилетний мальчик, над которым издевались при помощи гречки, будет помещён в интернат для детей-сирот. Согласие на это дала его мать.

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