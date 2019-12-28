В столице Чечни городе Грозном 28 декабря состоялась церемония вручения детям-сиротам ключей от квартир.
Об этом сообщает агентство «
Также решением президента РОФ им. Героя России А.А. Кадырова Аймани Несиевной детям-сиротам, присутствующим на мероприятии, вручили денежные поощрения в размере 100 000 рублей, — передаёт агентство.
В ходе церемонии с докладом выступил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, который рассказал о проделанной ведомством за год работе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство образования Омской области сообщило, что восьмилетний мальчик, над которым издевались при помощи гречки, будет помещён в интернат для детей-сирот. Согласие на это дала его мать.
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