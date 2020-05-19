В Госудме поддержали повышение возраста продажи алкоголя

https://static.news.ru/photo/c66c0302-99e2-11ea-8584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года. Он поддержал эту идею.

По его словам, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем раньше у него начинаются проблемы со здоровьем, передаёт «Москва 24». Об этом говорят статистические исследования.

Неоднократно поступали предложения ограничить продажу алкоголя, как, например, в Америке. Там существуют специализированные магазины, вход в которые ограничен для несовершеннолетних. Либо установлен определенный режим работы, чтобы ограничить его продажу, — подчеркнул он.

Политик считает, что наличие этого фактора на повестке дня является позитивным фактором. Дискуссию необходимо продолжить, так как правительство не высказало окончательную позицию.

Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации намерены обратиться в правительство с предложением о повышении возраста продажи алкоголя в России до 21 года. В Госдуме идею поддержали, но предположили, что она может вызвать возражения в экономическом блоке кабмина.