Общество

В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать машины

10:51, 13 мая 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права вскрывать автомобили.

В случае его одобрения полицейским будет разрешено вскрывать машины в целях спасения жизни и здоровья граждан или если в автомобиле заблокировалось лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить закон «О полиции» в части разъяснения подозреваемым их прав, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что представленный правительством РФ законопроект о расширении полномочий полиции не содержит в себе должных гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

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