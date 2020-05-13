В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать машины

Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права вскрывать автомобили.
В случае его одобрения полицейским будет разрешено вскрывать машины в целях спасения жизни и здоровья граждан или если в автомобиле заблокировалось лицо, подозреваемое в совершении преступления.
Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить закон «О полиции» в части разъяснения подозреваемым их прав,
Ранее NEWS.ru писал, что представленный правительством РФ законопроект о расширении полномочий полиции не содержит в себе должных гарантий защиты прав и законных интересов граждан.
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