В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать машины

https://static.news.ru/photo/1032debc-94f1-11ea-bee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права вскрывать автомобили.

В случае его одобрения полицейским будет разрешено вскрывать машины в целях спасения жизни и здоровья граждан или если в автомобиле заблокировалось лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить закон «О полиции» в части разъяснения подозреваемым их прав, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что представленный правительством РФ законопроект о расширении полномочий полиции не содержит в себе должных гарантий защиты прав и законных интересов граждан.