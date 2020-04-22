Бывший глава СПЧ оценил законопроект о расширении прав полиции

https://static.news.ru/photo/aec34d84-847d-11ea-a314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представленный правительством РФ законопроект о расширении полномочий полиции не содержит в себе должных гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, юрист и правозащитник Михаил Федотов. По его словам, инициатива кабмина нуждается в тщательном изучении. Федотов отметил, что в текущем виде законопроект копирует нормы закона о Росгвардии.

Правозащитник предложил внести в законопроект положения о создании общественной структуры, которая будет контролировать работу полиции. Михеев напомнил, что подобная структура существует в Великобритании.

У них есть специальная Комиссия по жалобам на полицию, которая не подчиняется министру внутренних дел, но финансируется за счёт бюджета МВД. Она состоит из людей независимых, не состоящих на государственной службе и объективно рассматривающих жалобы на действия полиции. При этом комиссия имеет свой следственный аппарат, который обеспечивает сбор доказательств. Вот что нам нужно было бы создать, — предложил Михеев.

Правозащитник также обратил внимание на то, что законопроект многое меняет в действующем законе о полиции. По мнению Михеева, в этой связи было бы правильно, если бы СПЧ подготовил экспертное заключение на законопроект для президента и Госдумы.

Как писал NEWS.ru, правительственный законопроект предлагает разрешить полицейским вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей.