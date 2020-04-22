Правительство намерено расширить права полицейских

https://static.news.ru/photo/597b72b8-845d-11ea-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейским планируют разрешить вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей.

Соответствующие поправки в закон «О полиции» одобрило правительство России, документ готов ко внесению в Госдуму.

Согласно проекту закона, сотрудник полиции «с обнажённым огнестрельным оружием» будет иметь право применить его при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к пистолету, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», сообщает «Интерфакс».

Кроме того, закон предлагается дополнить положением о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сети появилось видео, на котором видно, как полицейские вступили во дворе в перебранку с местными жителями, нарушающими режим самоизоляции. В медицинской маске и с пистолетом в руке правоохранитель требовал отойти от него подальше.