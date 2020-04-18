Полицейский с пистолетом в руке предупредил россиян о дистанции

https://static.news.ru/photo/53ae0ee0-816f-11ea-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором видно, как полицейские вступили во дворе в перебранку с местными жителями, нарушающими режим самоизоляции. В медицинской маске и с пистолетом в руке правоохранитель требовал отойти от него подальше.

Ролик был опубликован в сообществе «ДТП и ЧП Москва» в соцсети «ВКонтакте». В ответ на просьбу собеседника «убрать ствол» полицейский потребовал отойти от него. Где и когда был снят ролик, не указывается, но среди подписчиков сообщества он вызвал бурную дискуссию.

Как писал NEWS.ru, московские полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции мужчине без постоянного жилья, согласно которому он теперь должен заплатить штраф в 4000 рублей. Эдуард шёл через лес у платформы Лианозово к женщине, у которой периодически стирает вещи. Правоохранители остановили его уже у самого дома, спросили, куда он идёт и откуда, и заявили, что он прошёл более 100 метров, а значит, нарушил режим самоизоляции. На то, что у него нет постоянного жилья, они сказали, что это не их проблема, и посоветовали арендовать его.