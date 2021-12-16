В Госдуму внесли законопроект, позволяющий губернаторам увольнять мэров

В Госдуму РФ внесён законопроект, дающий право главам регионов отстранять мэров от должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передаёт РИА Новости. Согласно документу, сначала недобросовестному градоначальнику выносится предупреждение, после которого даётся месяц на устранение недочётов в работе.

<...> глава субъекта Федерации вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами субъекта Российской Федерации, — сказал Клишас.

В случае неустранения причин выговора в течение месяца глава субъекта имеет право уволить главу муниципального образования или местной администрации. По словам сенатора, целью инициативы является улучшение организации местного самоуправления. Проект подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, отметил Клишас. При этом принцип формирования органов местного самоуправления путём народных выборов депутатов останется прежним.

Согласно законопроекту, местное самоуправление станет одноуровневым. Оно будет осуществляться в городских и муниципальных округах в регионах, а в городах федерального значения — во внутригородских районах. Предполагается, что такая система сможет повысить эффективность взаимодействия граждан и чиновников: в ведении администрации будет вся территория округа, внутри муниципалитета не будет повторения функций, чиновник одного уровня не сможет направить гражданина на другой уровень.

Кроме того, закон, если его примут, установит единый срок полномочий местных чиновников в пять лет, а также закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий и список полномочий, которые можно перераспределить на региональном уровне. Планируется, что переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России продлится до 1 января 2028 года.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об организации публичной власти в российских субъектах, который определяет общий срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание на этом посту дольше двух сроков подряд.