В Госдуме жалуются на гастрит и холодную колбасу из-за закрытой столовой

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Во время пандемии столовая и буфет в Госдуме РФ были закрыты. Их снова откроют только 1 марта 2021 года. Из-за временных неудобств некоторые депутаты жалуются на плохое питание, из-за которых развиваются язва и гастрит.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в ГД, члены думского аппарата были вынуждены заказывать доставку обедов или готовить еду дома. Некоторые наведывались в кулинарный отдел магазина в Госдуме. Но многих такие обеды не устроили. Депутат, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что за пандемийный год многие парламентарии заработали гастрит.

Невозможно всё время пить кофе из автомата и есть холодные колбаски и пирожки из кулинарии. Могли бы организовать хотя бы доставку, но ничего не сделали, — сказал он.

Открытие столовой объяснили тем, что многие депутаты уже имеют иммунитет к COVID-19. Однако это не значит, что будут сняты и другие послабления. Доступ в здание Госдумы по-прежнему ограничен, сокращено и число пленарных заседаний.

Граждане России снова могут попасть на приём к депутатам Государственной думы, писал ранее NEWS.ru. Правда, встречи с парламентариями будут проходить в онлайн-режиме. Весной 2020 года из-за распространения COVID-19 Госдума изменила режим работы и ввела ряд ограничений. В частности, были отменены экскурсии и приём граждан, ограничен доступ журналистов в здание нижней палаты парламента.