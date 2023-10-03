В Госдуме заявили, что РФ оценивает риски уничтожения судов с зерном Депутат Соболев: Россия оценивает риски уничтожения судов с зерном в Черном море

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Необходимо всегда определять, чьи суда находятся в черноморских портах Украины и оценивать риски удара по ним, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он предположил, что этим в России занимаются Минобороны и аналитические центры.

Необходимо определить, чьи конкретно суда сейчас находятся в черноморских портах Украины, чем их топить, и каковы будут последствия подобного решения. <...> Полагаю, Министерство обороны, аналитические центры сейчас оценивают и продумывают, что можно сделать с данной ситуацией, — сказал Соболев.

Он отметил, что в случае удара, например по британскому судну, последствия будут катастрофическими для обеих стран.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Великобритания не будет направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна. Это заявление последовало после слов Шэппса о планах разместить британские войска на Украине.

До этого британский министр обороны обратил внимание, что впервые в истории британские войска будут размещены на территории Украины. Он также добавил, что рассматривается вопрос о размещении британских военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. По словам Шэппса, сейчас ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки, проводимой Лондоном, на украинскую землю.