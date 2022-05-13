В Госдуме выразили надежду на скорый обмен Виктора Бута Депутат Госдумы Бутина выразила надежду на скорый обмен Виктора Бута

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Хочется надеяться на скорый обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она напомнила, что осуждённого на 25 лет россиянина планируют обменять на спортсменку, обвиняемую в контрабанде наркотиков, пишет Lenta.ru.

Эти процессы очень сложные и требуют участия двух сторон. Я уверена, что российские дипломаты сделают всё возможное для того, чтобы Виктор вернулся на Родину. Я очень надеюсь, что американская сторона пойдёт навстречу и обмен состоится, — подчеркнула Бутина.

Она добавила, что недавно завершился обмен российского лётчика Константина Ярошенко на студента из США Тревора Рида, который был осуждён в России. Депутат назвала произошедшее «чудом» и отметила, что, возможно, по этой причине обмен Бута на Грайнер вряд ли состоится в ближайшее время.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после возвращения в Россию лётчика Константина Ярошенко есть надежда на освобождение Виктора Бута. По её словам, работу по возвращению российского предпринимателя ведёт Генпрокуратура и Министерство иностранных дел России.