В Госдуме раскрыли подробности индексации пенсий Депутат Бессараб: пенсии будут проиндексированы всем пенсионерам без исключения

Государственная дума Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла подробности ожидаемой в 2022 году индексации пенсий. По её словам, выплаты будут проиндексированы всем пенсионерам без исключения, сообщает URA.RU.

Она напомнила, что президент Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля представить предложения по индексации социальных выплат, пенсий, пособий. Это поручение правительством выполнено, заявила парламентарий. Она также подчеркнула, что индексация коснётся всех категорий пенсионеров.

Не было каких-то исключений. Поручение президента исключений не содержало, — сказала депутат.

Бессараб затруднилась сказать, на какой процент повысятся выплаты. По её словам, это будет зависеть от инфляции.

Ранее она предположила, что решение об индексации пенсий может быть принято во втором квартале текущего года. Депутат отметила, что повышение произойдёт автоматически, подачи соответствующих заявлений от граждан не потребуется.