В Госдуме раскритиковали роман «Лолита» Автор законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Бурляев раскритиковал роман «Лолита»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Роман писателя Владимира Набокова «Лолита» вреден для читателей, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, один из авторов законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей Николай Бурляев. По его мнению, роман подвигает читателя к одобрению педофилии. 18 июля в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которая, по мнению парламентариев, опасна не только для детей и молодежи, но и всего российского общества.

Я могу только сказать о своем отношении к «Лолите» Набокова. Я считаю, что этот роман, поднятый на щит и в Америке, и в России, он при всей литературной убедительности не полезен. Как говорит Евангелие, все позволительно, но не все полезно. Этот роман, на мой взгляд, подвигал к одобрению педофилии. Я бы лично оградил наших читателей от этого литературно убедительного, но морально не полезного произведения, но это мое мнение, — полагает Бурляев.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Весной 2021 года россияне назвали самые переоценённые, по их мнению, литературные произведения. Согласно исследованию сервиса MyBook, «Лолита» возглавила список. Среди отечественной классики книгу назвали наиболее переоценённой 33% респондентов. При этом критиками роман Набокова признаётся одним из наиболее выдающихся в XX веке. Далее, согласно результатам опроса, шли «Война и мир» Льва Толстого (21,9%), «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (14%), «Анна Каренина» Толстого (11%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (10,4%).