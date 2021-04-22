Россияне назвали самые переоценённые книги отечественной классики

Россияне назвали самые переоценённые, по их мнению, литературные произведения. Список возглавила «Лолита» Владимира Набокова, передаёт ТАСС со ссылкой на исследование сервиса MyBook. Среди отечественной классики книгу назвали 33% респондентов, однако критиками труд Набокова признаётся одним из самых выдающихся в XX веке. Далее идут «Война и мир» Льва Толстого (21,9%), «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (14%). Замыкают пятёрку «Анна Каренина» Толстого (11%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (10,4%).
Среди иностранных книг
Участники исследования заявили, что основными причинами сомнительной популярности книг являются: частые упоминания в социальных сетях (67,3%), грамотный маркетинг (59%), а также авторитет автора у читателей (46%).
Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины закупило для школьных и детских библиотек более тысячи экземпляров книг про однополые отношения. Об этом говорится в украинских СМИ со ссылкой на данные ведомства. Книга-комикс «Принцесса + принцесса: долго и счастливо», рекомендованная для прочтения детям от 5 лет, повествует об отношениях между двумя девушками, которые завершаются их свадьбой. В Минкульте