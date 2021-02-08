В Госдуме раскритиковали квоты на число домашних животных

https://static.news.ru/photo/2c3f2c72-69ef-11eb-9c70-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Введение квот на содержание животных нарушает права россиян. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он назвал недопустимым «имущественный ценз», введённый в Кировской области постановлением губернатора Александра Чурина. Парламентарий подчеркнул, что вовсе «не площадь помещения является ключевым фактором для животного», а «наличие сердца» у хозяина. По его словам, порою условия в коммунальных квартирах бывают лучше, чем в отдельном жилье.

Я встречал как примеры, когда в сравнительно небольшой квартире нескольким животным было вполне нормально и комфортно, потому что у них был добрый хозяин, а это главное, так и встречал примеры, когда владелец 150-метровой огромной квартиры уезжал в командировку и на неделю закрывал в кладовке или в туалете собаку, и она там натурально сходила с ума, — рассказал Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат подчеркнул, что ограничение на владение животным, исходя из количества квадратных метров в квартире, — это надуманные нормы и лукавство, которого быть не должно. Он отметил, что крайности вроде полусотни кошек в однокомнатной квартире бывают, однако из-за частных случаев, которые необходимо пресекать в соответствии с санитарными нормами, нельзя ограничивать в правах остальных граждан.

Бурматов также указал на то, что прокуратура региона может ограничить действие такой инициативы, если усмотрит в ней нарушения прав граждан.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, глава правительства Кировской области Александр Чурин подписал постановление, согласно которому питомцы в частных квартирах общего проживания должны быть зарегистрированы и внесены в электронную базу данных. При этом владелец животного обязан защищать его и предотвращать все угрозы здоровью.

Согласно документу, расчёт числа животных производится исходя из размера жилплощади, количества членов семьи и в зависимости от веса питомцев. Собака менее 25 килограммов должна иметь не менее 1,5 квадратного метра для проживания, а более 25 килограммов — не менее 2,5 квадратного метра. На одну кошку полагается 0,8 квадратного метра. В случае несоответствия допускается проживание только одной кошки или собаки. Количество других домашних питомцев чиновники не регламентировали.

Ограничения не распространяются на собак-поводырей.

Новые нормы вступят в силу 14 февраля.