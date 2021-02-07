В Кировской области ввели квоту на домашних животных

С 14 февраля в Кировской области вводятся ограничения на проживание в квартире кошек и собак. Квота рассчитывается, исходя из жилплощади и количества членов семьи. Так, семья из трёх человек сможет завести двух маленьких собачек, только в квартире свыше 57 квадратных метров, а одиноко проживающий человек в 35-метровой однокомнатной квартире сможет позволить себе хоть 21 кошку.
Надо из площади квартиры вычесть установленную в регионе норму предоставления площади жилого помещения, умноженную на количество жильцов, а оставшееся разделить на норматив для животных: не менее 2,5 кв. м для собак свыше 25 кг, от 1,5 кв. м для собак до 25 кг и 0,8 кв. м для кошек, — сообщает «Подъём».
При отрицательном результате допускается проживание только одной кошки или собаки. Количество других домашних питомцев чиновники не регламентировали.
Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужесточения правил содержания домашних животных после трагедии в Московской области, где собака в питомнике насмерть загрызла ребёнка. По словам Жириновского, ежегодно порядка 300–400 человек по всей стране погибают в результате нападения собак, но исполнительная власть никак не реагирует на эту печальную статистику. Как отметил глава ЛДПР, для уменьшения таких случаев для начала можно было бы издать инструкции или правила содержания питомцев.