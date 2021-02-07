В Кировской области ввели квоту на домашних животных

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Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, который накануне в ходе выпуска новостей матом выругался на коллег, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя холдинга «Сибинформбюро» Роман Мамонтов.

Уволилась вся бригада. Это люди, имевшие непосредственное отношение к подготовке выпуска новостей: ведущий, режиссер и монтажёр. Ребята сами приняли подобное решение, потому что прекрасно понимают, что подобное поведение просто недопустимо....