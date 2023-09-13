В Госдуме призвали улучшить оборону после атак на Севастополь Депутат Госдумы Соболев призвал улучшить оборону Севастополя после атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После атак ВСУ на Севастополь нужно улучшить противовоздушную оборону и ввести новые станции разведки воздушных целей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, также необходимо модернизировать авиационные компоненты, например истребители МиГ-31, для уничтожения любых воздушных целей, в том числе крылатых ракет.

После атак на Севастополь становится ясно, что главное для нас — это защищать наши объекты и территории. В первую очередь необходимо улучшить противовоздушную оборону и вводить новые станции разведки воздушных целей. <...> Помимо них стоит улучшить и авиационные компоненты, — сказал Соболев.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».