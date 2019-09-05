https://static.news.ru/photo/aee7688e-cfd5-11e9-a55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В России необходимо создать национальный брендбук с вариантами школьной формы. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.

В России должен быть единый стандарт школьной формы, принятый общенародно, — считает политик.

По его словам, дети не будут ходить все в одинаковой форме. Брендбук предполагает несколько вариантов видов брюк, пиджаков, юбок. Комбинация этих установленных предметов одежды позволит сохранить индивидуальность при том, что будет сохранена строгость и торжественность, передаёт АГН « Москва ».

Ранее эксперты Роскачества подготовили рекомендации по выбору школьной формы. Прежде всего эксперты советуют проверять состав тканей и маркировку изделий. В случае если такие пометки на одежде отсутствуют, вероятно, продукция создавалась для взрослых. А к такой одежде предъявляются менее строгие требования.