В Госдуме придумали наказание для родителей, посадивших за руль ребенка Депутат Нилов: посадивших ребенка за руль родителей нужно направлять на обязательные работы

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В Госдуме предложили отправлять на принудительные работы родителей, посадивших за руль своего ребенка. Только за шесть месяцев с начала 2022 года произошло 376 ДТП с участием детей-водителей, а количество пострадавших выросло на 32,3% по сравнению в прошлым годом. Депутат Государственной думы Ярослав Нилов убежден, что штраф не может решить проблему, поэтому нужна более жесткая форма воздействия, сообщил он «Парламентской газете».

Просто усилением административной ответственности этот вопрос решить нельзя. Следует применять иную норму воздействия: обязательные работы. Одно дело — просто заплатить штраф. И совсем другое — когда человеку в качестве наказания придется мести улицы, убирать кладбища и так далее. Это не только административное, но еще и крайне эффективное морально-психологическое воздействие, — пояснил парламентарий.

Нилов отметил, что предложение об ужесточении наказания планируется обсудить на заседании экспертной группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Возможно, что вскоре инициатива станет законодательной.

Стала известна личность отца, который ударил свою дочь после ДТП в Подмосковье. Его зовут Александр Мамонов. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он посадил девочку за руль своего автомобиля. После того как машина тронулась с места, она врезалась в проезжающий мимо автомобиль. Мужчина разозлился и сильно ударил ребенка по лицу, от чего она упала на асфальт.