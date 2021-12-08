В Госдуме предложили запретить салюты рядом с приютами для животных

Официально определить список мест, разрешённых для запуска пиротехники вдали от приютов и зоопарков, должны определить местные власти в своих городах. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам Бурматова, в настоящее время пиротехнику можно использовать в любых местах, где нет специальных запретов. При этом депутат считает, что для запуска фейерверков следует определить специальные площадки.

Разница вроде как несущественная, но на самом деле принципиальная. На мой взгляд, эти специально отведённые места должны устанавливать муниципалитеты — им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий, — сказал Бурматов.

При этом парламентарий подчёркивает, что такие площадки следует выбирать вдали от объектов, где содержится большое количество животных. Речь идёт не только о приютах, это может быть и зоопарк.

В каком они состоянии, когда стреляют в центре города, никто не знает. Неважно, охраняют их или нет. Им просто страшно, и всё, — отметил депутат.

Такой порядок, по мнению Бурматова, должен быть определён абсолютно для всех пиротехнических изделий. Громкие звуки от взрывов новогодней пиротехники являются причиной психологических и физических травм животных. Также это может стать причиной порчи имущества и гибели людей, подчеркнул парламентарий.

Бурматов также пояснил, что в настоящее время полномочиями для установки подобных нормативов на федеральном уровне обладает МЧС. Пока министерство ничего подобного не сделало, следовательно, решать данный вопрос могут сами муниципалитеты.

У нас местные власти сегодня это могут решить самостоятельно. Могут сказать, что «места использования пиротехнических изделий следующие», опубликовали и всё — «милости просим, будет весело и безопасно: мы организуем дежурства МЧС, скорых и так далее и все будут живы-здоровы», — отметил депутат.

В настоящее время запуск пиротехники во дворах часто заканчивается человеческими травмами и гибелью животных.

Вопрос, как всегда, к реализации. Любой мэр города может эту проблему решить запросто, — резюмировал Владимир Бурматов.

Ранее сообщалось, что Владимир Бурматов подготовил поправку по упрощению регистрации медицинских препаратов в качестве ветеринарных. В настоящее время ветеринары вынуждены нарушать закон, чтобы спасти животных, потому что иногда питомцев не удаётся вылечить лекарствами из списка для ветеринарного применения.