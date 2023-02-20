В Госдуме предложили ввести новый штраф для россиян Депутат ГД Пахомов: надо штрафовать всех, кто не впускает газовщиков в квартиру

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал «Известиям», что в Госдуме планируют ввести штрафы за отказ пускать в квартиру специалистов по газификации домов для проверок. Парламентарий призвал применять в отношении таких людей «максимально жесткие санкции», так как, по его мнению, речь идет о безопасности жителей домов. Он выразил уверенность в том, что ограничения будут сбалансированы.

Хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих, — сказал Пахомов.

В тексте законопроекта сказано, что россиянам предложат заключать договор с компаниями по техобслуживанию, в котором будут обозначены условия по предоставлению газовщикам доступа в квартиру. После этого ответственность в случае происшествия будет нести жилищная комиссия.

Юрист Елена Кудерко ранее рассказала, что водителям необходимо очень внимательно изучить документ о возмещении или снижении убытков после ДТП перед подписанием. Эксперт пояснила, что страховые компании могут прописать в документе о компенсации менее выгодные условия для клиента, например, утрату права на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей.