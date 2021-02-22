В Госдуме предложили ввести новые пособия на детей

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести для детей из малообеспеченных семей целевые пособия для оплаты спортивных секций. Соответствующе письмо парламентарий направил на имя главы Минспорта Олега Матыцина.

Как сообщае т RT, в настоящее время Минфин России рассматривает возможность введения налоговых вычетов родителям за спортивные занятия их детей. По мнению Сухарева, подобные вычеты не исправят ситуацию. Он предлагает ввести специальные пособия для детей из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций. Размер пособия при этом не должен превышать более пяти тысяч рублей в течение одного месяца.

Чтобы избежать злоупотреблений, Сухарев предлагает создать механизм, с помощью которого средства в спортивные секции будут поступать от отделов соцзащиты или других органов на основе договора об оказании услуг.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг выступил с инициативой об оказании поддержки некоторым категориям россиян. Ведомство предлагает помочь гражданам страны и переводить им деньги, которые можно было бы потратить на покупку еды.