В Госдуме предложили ввести новые пособия на детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести для детей из малообеспеченных семей целевые пособия для оплаты спортивных секций. Соответствующе письмо парламентарий направил на имя главы Минспорта Олега Матыцина.
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Чтобы избежать злоупотреблений, Сухарев предлагает создать механизм, с помощью которого средства в спортивные секции будут поступать от отделов соцзащиты или других органов на основе договора об оказании услуг.
Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг выступил с инициативой об оказании поддержки некоторым категориям россиян. Ведомство предлагает помочь гражданам страны и переводить им деньги, которые можно было бы потратить на покупку еды.