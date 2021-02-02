Смогут ли россияне получить деньги на продукты

Минпромторг выступил с инициативой об оказании поддержки некоторым категориям россиян. Ведомство предлагает помочь гражданам страны и переводить им деньги, которые можно было бы потратить на покупку еды. Ранее в правительстве уже поднимался вопрос о потребительских сертификатах. Дойдет ли в нынешний раз помощь до адресатов — выяснял NEWS.ru.

Меры ведомства направлены, прежде всего, на поддержку беременных и кормящих женщин, детей и людей, находящихся в учреждениях социальной сферы. И даже если предположить, что подобная помощь им будет оказана и данные категории граждан смогут ежемесячно получать пособия, остаётся непонятным момент с тратами. В министерстве настаивают, что потратить помощь можно будет на отечественные продукты. Но как отследить это и кто будет подобным заниматься? Вводить специальные социальные магазины, на прилавках которых будут лишь продукты отечественного производства, могло бы помочь, но вряд ли данная мера будет воплощена в жизнь. Слишком это затратно и накладно, да и времени займёт много. К тому же кто будет проверять конечные цели трат россиян?

Пока же лишних денег в бюджете на подобного рода инициативы нет и вряд ли Минфин станет идти на поводу у коллег, пытаясь изыскать возможность оказать подобную помощь. Более того, инициатива может быть попросту заблокирована в правительстве.

Директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что с формальной точки зрения деньги на инициативу Минпромторга в ФНБ имеются. Более того, средств хватит и для иных целей по повышению уровня благосостояния россиян.

Средства есть и на это, и на другие задачи, например, повышение пенсий работающим пенсионерам. Но это с точки зрения де-юре. И если подсчитать все цифры, то деньги на решение многих социальных задач у государства есть. Но стратегическая позиция власти — то, что давление на неё будет возрастать. Возможны серьёзные проблемы у крупных российских компаний. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Но не говорит ли подобная помощь о том, что в стране глубокий кризис, в том числе и с продовольствием? Ведь для многих адресная помощь станет синонимом карточек времён СССР. И такие аналогии уместны уже сейчас. Более того, момент для этого выбран самый подходящий.

Ситуация давно напоминает времена позднего СССР — и с политической точки зрения по падению доверия населения, и с экономической. Произошло расслоение простых граждан и элиты. Всё это ощущается острее и острее, но внешне выглядит по-другому: полки наполнены, дефицита нет, но у людей либо денег нет, чтобы купить это, либо нет средств на качественную продукцию, — сказал Салин.

По его словам, власти пытаются повысить уровень социального оптимизма, давая населению обещания и рассчитывая на то, что жизнь людей от этого станет слаще.

За прошлый год реально чем власть помогла людям? Это 25 тысяч рублей семьям с детьми. Два раза по 10 тысяч весной и 5 тысяч к Новому году. И всё. А говорили очень много, — отметил он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этой связи с персональными субсидиями может быть то же самое — максимальный пиар, а результат будет размыт, приблизительно как с инициативой о введении четырёхдневной рабочей недели, о которой говорят уже много лет.

Между тем, как пояснил NEWS.ru вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, если у бюджета есть средства на это, то будут и возможности прокормить население без подобных мер.

Проблема выбора людей будет самой сложной, потому что критерии отбора невозможно будет определить. Невозможно сказать, кто у нас бедный, а кто богатый. Если человек живёт за чертой бедности по официальным данным, то это не значит, что у него где-то в «закромах» нет сундуков с миллиардами и иномарок в гараже. У нас многие граждане не афишируют официально свои доходы, но являются при этом не самыми бедными людьми. Игорь Лебедев вице-спикер Госдумы от ЛДПР вице-спикер Госдумы от ЛДПР

В свою очередь заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов высказал мнение, что в России любая поддержка малоимущих граждан может только приветствоваться. Так, семьи с детьми — наиболее уязвимые категории граждан, среди них наибольший процент малоимущих и в нынешних условиях поддержка не помешала бы.

Что касается того, есть ли деньги в бюджете, то я думаю, что вряд ли масштабы этой поддержки будут настолько велики, чтобы бюджет серьёзно пострадал, особенно если учитывать, что у нас каждый год неизрасходованные средства достигают 1 трлн рублей и более. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Поэтому сам факт того, что деньги «зависают», говорит о том, что резервы эффективного восполнения бюджета имеются. Однако, как обычно это происходит, в России слишком долгий путь от слов к делу. Поэтому даже самые горячие инициативы, как правило, затухают так же быстро, как и появляются.

Над материалом также работал Артём Афонский.