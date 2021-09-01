В Госдуме предложили ввести новое пособие для овдовевших пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Об этом пишет RT, ссылаясь на письмо парламентария главе Минтруда Антону Котякову.
Сухарев
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что российским пенсионерам старше 80 лет, пенсионерам-опекунам и жителям Крайнего Севера проиндексируют пособия. На увеличение пенсий могут рассчитывать также жители местностей, приравненных к Крайнему Северу, и пенсионеры, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники.