В Госдуме предложили ввести новое пособие для овдовевших пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Об этом пишет RT, ссылаясь на письмо парламентария главе Минтруда Антону Котякову.

Сухарев отметил , что после утраты одинокий пенсионер испытывает не только тяжёлую психологическую нагрузку, но и бытовые проблемы при снижении финансовых возможностей. Он предлагает ввести для одиноких пенсионеров дополнительное ежемесячное пособие в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга. Его будут выплачивать в течение трёх лет. По мнению депутата, такая мера могла бы поддержать одиноких пенсионеров и помогла бы им адаптироваться к новым условиям жизни.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что российским пенсионерам старше 80 лет, пенсионерам-опекунам и жителям Крайнего Севера проиндексируют пособия. На увеличение пенсий могут рассчитывать также жители местностей, приравненных к Крайнему Северу, и пенсионеры, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники.