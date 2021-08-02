В Госдуме предложили сделать детские сады бесплатными

В Госдуме предложили избавить родителей от ежемесячной платы за услуги муниципальных детских садов. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов, сообщает RT.

Он направил письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в котором напомнил, что общедоступность и бесплатность дошкольного образования гарантируется россиянам Конституцией. Однако федеральное законодательство предусматривает взимание детсадами платы с родителей за присмотр и уход за детьми.

Эти средства, в частности, идут на организацию питания детей. При этом с сентября 2020 года в школах учащимся 1–4-х классов горячее питание предоставляется бесплатно.

В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждения, — написал парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин потребовал разрешить родителям следить за качеством питания детей в школах. В Минпросвещения заверили, что в ряде школ такая практика уже существует.