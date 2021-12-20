В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным на постоянной основе

31 декабря должен стать выходным днём на постоянной основе, поскольку в этот день россияне готовятся встречать Новый год и им сложно сосредоточиться на работе. Об этом Ura.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он также допустил, что 31 декабря станет выходным днём в будущем, но достоверной информацией по этому поводу он не обладает.

Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными, — сказал Кравченко.

Ранее сообщалось, что об объявлении 31 декабря выходным днём в этом году не знает примерно треть граждан России. В последний день года работать придётся 15% россиян, в основном это занятые в сфере ретейла. В свой дополнительный выходной почти половина (45%) опрошенных будут заняты приготовлением угощений для новогоднего стола. 29% планируют отдыхать и ждать праздника. Ещё 7% россиян намерены отправиться в другой город или в другую страну, чтобы отметить праздники.

Также о необходимости сделать 31 декабря выходным днём заявили члены комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин и Светлана Бессараб. По мнению политиков, этот день фактически является выходным, так как люди работают до обеда. При этом Бессараб считает, что дополнительный выходной в последний день декабря нужно утверждать за счёт переноса другого нерабочего дня, желательно в майские праздники.