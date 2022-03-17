В Госдуме предложили проводить амнистию по уголовным статьям

В Госдуме предложили расширить рамки амнистии не только по экономическим статьям, но и по уголовным. Данное предложение внёс глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передаёт РИА Новости. В качестве примера гарантии амнистии по уголовным преступлениям депутат привёл кражу, после которой жертве была возмещена компенсация.

Считаю, что не надо ограничиваться исключительно экономическими статьями. Можно посмотреть шире. Например, небольшая кража при условии компенсации ущерба. И категории тоже — женщины с детьми, инвалиды с соответствующими заболеваниями, — заявил Нилов.

Он подчеркнул важность определения категории преступления, которая «не может принести никакого вреда».

Ранее в Госдуму внесли проект поcтановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести. Замеcтитель руководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова прeдложила распространить её и на тяжёлые экономические преступления.

Закон, продлевающий сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений, подписал ранее президент РФ Владимир Путин. Мера будет распространяться на деяния, совершённые до 1 января 2022 года.