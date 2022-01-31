В Госдуме предложили полностью запретить педофилам доступ в Интернет

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова предложила полностью запретить педофилам доступ в Интернет. В интервью RT она заявила, что Сеть является возможным инструментом для совершения преступления, поэтому возможность пользоваться ею необходимо ограничить.

Доступ к Интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть Интернет, — отметила Кузнецова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном тюремном заключении для педофилов. Он коснётся педофилов-рецидивистов, а также тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними.

Законом предусмотрено пожизненное заключение для преступников, вступивших в половой акт с любыми несовершеннолетними, а не только с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Меры наказания для педофилов вступят в силу с 8 февраля.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения химической кастрации для тех, кто был признан виновным в педофилии. По её словам, для этого необходимо изучить опыт других стран по данному вопросу.