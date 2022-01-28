Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу с февраля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своём Telegram-аккаунте ряд законов, вступающих в силу с начала февраля 2022 года. Указывается, что размер пенсии и материнский капитал проиндексируют по фактической, а не по предполагаемой инфляции. Также доходы россиян, равные прожиточному минимуму, будут защищены от взысканий по исполнительным документам, а также другие законы.

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 8,4%. Сумма пособия за первенца будет составлять 524,5 тыс. рублей. Также проиндексируют выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребёнка и ещё несколько соцвыплат.

Пенсию же проиндексируют на 8,6%, что выше уровня фактической инфляции. Помимо этого, пенсионерам положена доплата за январь в виде разницы между индексацией по прошлым и текущим выплатам.

Была также изменена мера наказания для педофилов. С 8 февраля за повторное насилие над несовершеннолетними или за насилие, совершённое в отношении двух или более несовершеннолетних преступнику будет гарантировано пожизненное заключение.

Граждане также получат определённую защиту при покупке квартиры. С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным или, проще говоря, непригодным для жилья. Из Росреестра данные будут передаваться в ЕГРН. Покупатель имеет право запросить выписку из Росреестра и узнать, является ли дом аварийным.

Также с 1 февраля будет введена защита прожиточного минимума от списания по исполнительным документам. Должнику будет необходимо подать в службу приставов заявление с реквизитами банковского счёта, где должны сохранить от списания минимальный доход.

Также с начала февраля начнут действовать и другие законы — штрафы за немаркированные табак и алкоголь для юрлиц, штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений и изменение закона о паевых инвестиционных фондах.

Ранее Государственная дума во втором чтении приняла закон о введении штрафов для операторов связи, платёжных агентов и банков за услуги перевода денег нелегальным онлайн-казино и лотереям. Как отмечается, для юридических лиц штраф может начинаться от 5 млн руб, для должностных лиц — от 100 тыс. руб.