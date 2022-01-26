Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в ходе заседания, открывающего весеннюю сессию, обсудить возможность введения химической кастрации для тех, кто был признан виновным в педофилии. По её словам, для этого необходимо изучить опыт других стран по данному вопросу.

В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно <...>, во-первых, за решёткой они должны сидеть, ну и в этой части, — сказала она.

Первый зампред СФ Андрей Турчак прервал речь спикера и предложил рассмотреть вариант физической кастрации, а также выразил удовлетворение тем, что многие педофилы не доживают до суда.

Сегодня, 26 января, Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для лиц, совершивших насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Данное наказание будет применяться как к рецидивистам, так и к тем, кто ранее к ответственности за такие преступление не привлекался.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил в поддержку идеи о создании в стране реестра педофилов. Он пообещал предложить коллегам проработать соответствующую законодательную инициативу.