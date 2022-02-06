В Госдуме предложили оформлять не более трёх сим-карт на одного человека

Депутат Госдумы Олег Матвейчев написал письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором предложил ввести ограничение на число сим-карт, оформляемых на одного человека. Он считает, что данная мера позволит предотвратить мошенничества с использованием мобильных номеров, сообщает RT.

Депутат указал, что в соответствии с российским законодательством сим-карты оформляются на россиян только при указании паспортных данных. Кроме того, операторы обязаны отказывать в предоставлении услуг не прошедшим идентификацию абонентам.

Однако периодически становится известно о случаях массового оформления недобросовестными представителями дилерских компаний сим-карт на паспортные данные ничего не подозревающих клиентов. Эти мобильные номера попадают в распоряжение неустановленных третьих лиц, которые могут их использовать в различных целях, включая мошеннические.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, — написал парламентарий в обращении.

Он также предложил создать единую информсистему мобильных операторов для учёта числа телефонных номеров, оформленных на одного человека.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают вопрос о досудебной блокировке сим-карт телефонных мошенников. Разработка соответствующего законопроекта обсуждается с экспертами, правоприменителями и представителями судебной системы.