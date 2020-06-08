Общество

В Госдуме поддержали инициативу о бесплатной вакцинации в частных клиниках

17:15, 08 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о возможности проводить бесплатную вакцинацию граждан в частных медучреждениях.

По данным ТАСС, комитет рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять закон в первом чтении. Инициативу внесла группа депутатов во главе с первым зампредседателя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. Согласно ей предлагается разрешить частным медучреждениям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования, проводить бесплатную вакцинацию россиян.

По словам зампредседателя комитета Леонида Огуля, законопроект подразумевает осуществление вакцинации за счёт средств фонда ОМС.

Нам нужно сформировать в обществе культуру вакцинопрофилактики. Сегодня существует почти три десятка инфекционных болезней, заболевание которыми можно предотвратить с помощью вакцин, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи в Оксфордском университете на 80% уверены, что вакцина от коронавируса в форме ингалятора, над которой они работают, будет эффективной. Они утверждают, что рабочий образец может быть представлен общественности уже через несколько недель.

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