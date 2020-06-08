В Госдуме поддержали инициативу о бесплатной вакцинации в частных клиниках

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Министерство внутренних дел России сообщило о двукратном росте количества иностранцев, получивших российское гражданство за первые пять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В статистических данных ведомства говорится о 255 986 выданных паспортах. Для сравнения, в 2019 году с января по май было выдано более 108 тысяч паспортов. Коме того, в МВД отметили,...