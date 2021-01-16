В Госдуме поддержали идею ездить без прав в рамках эксперимента

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что уже давно нужно было перейти к практике использования QR-кода вместо водительских прав.

По словам Нилова, нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, «когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет».

Он напомнил о необходимости доступа к интернету и базе данных. чтобы модно было подтвердить информацию, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено провести эксперимент в ряде регионов страны, в ходе которого автовладельцы смогут использовать мобильное приложение с QR-кодом вместо водительских прав. По словам замглавы ведомства Олега Качанова, у министерства уже есть согласованный план, который проработали «с коллегами из МВД». Эксперимент осуществят в 2021 году «на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четвёрке».