В Госдуме рассказали, как пройдет прощание с экс-главой ЦИК Чуровым Депутат ГД Ивлев — о прощании с Чуровым: будет гражданская панихида и православная церемония

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Владимир Чуров

Депутат Госдумы Леонид Ивлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что для прощания с умершим экс-главой Центризбиркома Владимиром Чуровым проведут как гражданскую панихиду, так и православную церемонию. Он пояснил, что конкретной информации по этому поводу пока нет.

Пока ничего не известно. Он был человек православный, постоянно посещал храмы православные. Я думаю, что будет и государственная панихида, и православная церемония. Место похорон пока неизвестно, — сказал парламентарий.

Чуров скончался 22 марта в возрасте 70 лет. За неделю до этого он перенес обширный инфаркт. Ему было проведено шунтирование, после чего он находился в реанимации. По словам Ивлева, Чуров шел на поправку, вставал, ходил по палате, делился планами на будущее.

Владимир Чуров возглавлял Центризбирком России в 2007–2016 годах. После этого он работал в МИД в качестве посла по особым поручениям.