В Госдуме опровергли сообщение о доступе к мессенджерам по паспорту

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн опроверг информацию о том, что правительство ввело требование предоставлять паспортные данные при регистрации в мессенджерах. По его словам, речь идёт лишь о подтверждении телефонного номера при регистрации. Об этом депутат рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Правила для владельцев мессенджеров появились ещё в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи расторгает с пользователем договор об оказании услуг, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера, — заявил Хинштейн.

По его словам, никаких новшеств не вносилось. Новое постановление правительства лишь корректирует действующую практику закона, вступившего в силу в 2018 году.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило правила, согласно которым в 2022 году мессенджеры должны регистрировать пользователей только по паспортным данным.