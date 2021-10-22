Мессенджеры в России начнут регистрировать пользователей только по паспорту

Правительство России утвердило правила, согласно которым в 2022 году мессенджеры должны регистрировать пользователей только по паспортным данным. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Оно было подписано ещё 20 октября. В нём говорится, что новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать шесть лет. Идентификация будет производиться через операторов мобильной связи — у них будут запрашивать паспортные данные пользователя.

Согласно документу, непосредственного доступа к паспортным данным гражданина проверяющая компания — владелец сервиса не получит. Тем не менее запрашивать такие данные компания должна будет через 20 минут после регистрации юзера. Если паспортная информация не совпадёт или же её не будет, в регистрации откажут.

Ранее сообщалось, что 15% россиян полностью поддерживают создание автономного Рунета, ещё 31% скорее поддерживают. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие». Почти четверть граждан осуждают автономизацию российского сегмента.