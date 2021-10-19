Почти половина россиян поддержали создание автономного Рунета

15% россиян полностью поддерживают создание автономного Рунета, ещё 31% скорее поддерживают. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие». Почти четверть граждан осуждают автономизацию российского сегмента, передаёт РИА Новости.

Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 15% россиян и ещё 31% — скорее поддерживают. Однако 32% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, и ещё 22% — резко отрицательно, — отмечается в исследовании.

73% респондентов заявили о том, что не представляют своей жизни без Глобальной паутины, 2% рассказали, что не используют Сеть вовсе. 66% опрошенных назвали идею отключения России от Интернета нарушением права на свободный доступ к информации, 19% считают это технически невозможным.

12% участников уверены, что иметь возможность отключения от Мировой сети полезно, однако нет необходимости изолировать российский сегмент полностью. Полное отключение России от мирового Интернета поддержали 3% респондентов.

В опросе банка «Открытие» участвовали 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России продолжат развиваться собственные IT-платформы, мессенджеры и Рунет, чтобы обезопасить граждан и государство от последствий возможных аварий. Она привела в пример сбой в глобальных соцсетях 4 октября. При этом Матвиенко отметила, что принудительного перехода на российские сети не будет.