В Госдуме опровергли проверки пенсионеров на допдоходы

https://static.news.ru/photo/fdf3b27c-3242-11eb-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что никаких проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году не планируется. По его словам, Пенсионный фонд России будет работать в штатном режиме. Ранее стало известно, что Счётная палата выявила массу нарушений в пенсионных выплатах — как незаконных переплат, так и недоплат.

Эта информация вызвала удивление и обеспокоенность. Мы запросили сегодня на эту тему Министерство труда и Пенсионный фонд РФ. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется, — заявил РИА Новости Исаев.

Он посчитал эту информацию странной, так как пенсия, по его словам, не зависит ни от доходов, ни от имущества граждан. Также он подчеркнул, что усилия Госдумы и правительства направлены на то, чтобы «максимально сократить для граждан любые проверочные мероприятия при назначении пенсии».

Как писал NEWS.ru, российских пенсионеров в 2021 году проверят на наличие дополнительных доходов, включая проверки их места жительства и прав на получение той или иной выплаты, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По её мнению, проверочные мероприятия позволят наладить и оптимизировать работу пенсионной системы.

Первые проверки в 2021 году коснутся дополнительных доходов. Речь идёт о доплатах, которые многие пенсионеры получают незаслуженно. Причём участия гражданина в таких мероприятиях не требуется, органы соцзащиты или ПФР проверят данные сами.

Во вторую очередь будут проверять место жительства пенсионера, чтобы исключить «северные» надбавки тем, кто больше не живёт на севере России или получает выплаты по доверенности через другое лицо. Также проверки коснутся пенсионеров, проживающих за границей. По закону они должны раз в год подтверждать, что ещё живы.