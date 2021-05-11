Комитет Госдумы одобрил законопроект по лицензии на оружие

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил для рассмотрения в первом чтении законопроект, касающийся выдачи лицензии на оружие. Так, россияне с двумя судимостями и более, а также те, кто был задержан за пьяное вождение, не смогут получить необходимые документы и законно владеть оружием, пишет RG.ru.
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Документ расширяет основания для отказа в выдаче лицензии на оружие. Теперь будут учитываться все контролируемые Росгвардией орудия и патроны к ним. Сведения будут занесены в специальную государственную систему, порядок работы которой утвердит правительство. Также владельцев списанного оружия обяжут уведомлять Росгвардию о его приобретении в срок до двух недель со дня покупки.
Ранее сообщалось, что Государственная дума проведёт анализ законодательства о безопасности учебных заведений и об обороте оружия после стрельбы в казанской гимназии.