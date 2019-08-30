https://static.news.ru/photo/c9922194-cca4-11e9-9baf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал вступившие в силу 1 сентября изменения правил призыва на военную службу.
Парламентарий назвал их положительными, так как они делают службу в армии привлекательнее.
Человек понимает, что он более защищён, у него сохраняются не только обязанности, но и права. Молодой человек, который желает построить свою карьеру, желает, чтобы в его биографии была эта очень почётная и гордая строка о том, что человек год провёл на обязательной военной службе, — этот человек может отказаться от отсрочки, — сообщил НСН Шерин.
Ранее News.ru писал, что в России изменили правила призыва в армию. Российские срочники получили возможность демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребёнка или появления других оснований для увольнения. Воспользоваться этим правом могут в том числе и те, кто был призван до вступления поправок в силу. Для этого достаточно подачи простого заявления. Также поправки позволяют призывникам отказаться от отсрочки от срочной службы и пойти в армию. Нововведение, в частности, распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей учёной степени.