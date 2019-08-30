Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти посёлка Ульяновка, расположенного в Ленинградской области, могут снести дом, в котором президента России Владимира Путина ранее принимали в пионеры. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда рабочей академии Борис Гавшин.

В Ульяновке действует историко-культурный комплекс Ульяновых — Елизаровых. Он связан с именами первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина и народного комиссара путей сообщения РСФСР Марка Елизарова. Здесь же...