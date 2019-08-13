https://static.news.ru/photo/e9390586-bdb7-11e9-bdf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил предложение Минтруда о предоставлении людям старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.

Он подчеркнул, что данная процедура необходима для того, чтобы выявлять на ранней стадии заболевании и заниматься профилактикой, а не лечением. Однако некоторые люди приходят к врачам, когда уже с болезнью трудно или невозможно бороться.

Я недавно в Смоленской области в онкодиспансере с главврачом разговаривал. Он мне сказал, что для того, чтобы заниматься профилактикой рака, особенно у мужчин старшего возраста, необходимо ежегодно проходить ряд врачей, для того чтобы на ранней стадии можно было выявить заболевание, пролечиться и не допустить серьёзных последствий, — рассказал Нилов.

По его словам, российским властям нужно обратить внимание на принцип работы в Европе, где регулярно ведутся исследования в области выявления болезней на ранней стадии.

Депутат считает, что реализация инициативы поспособствует росту продолжительности жизни, снижению количества серьёзных заболеваний и недопущению отдельных болезней, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что Минздрав планирует организовать деятельность врачей, работающих на производстве и в офисах. Соответствующие предложения поступят в кабмин РФ до 20 августа. Предложения будут предоставлены с учётом позиций Роспотребнадзора, Минтруда, Фонда социального страхования (ФСС), Федерального фонда ОМС (ФФОМС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).